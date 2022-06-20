Большинство опрошенных россиян заявили об ускорении роста цен

Две трети опрошенных россиян (66%) заявили, что в течение последнего месяца цены на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги повышались быстрее, чем раньше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 16 % опрошенных считают, что цены росли так же, как раньше. По 5% респондентов заявили, что в течение последнего месяца цены не менялись или росли медленней.

В том, что рост цен будет нарастать в следующем месяце, уверены 18% опрошенных. 34% считают, что скорость роста цен снизится. Не ожидают изменения цен 13% респондентов, еще 14% ждут снижения темпов подорожания, а 6% предположили, что цены начнут падать.

Наиболее заметно, по мнению 30% опрошенных, в минувший месяц подорожали продукты питания, 28% респондентов отнесли к этой категории хозтовары, 27% – средства личной гигиены, а 14% опрошенных – алкоголь.

Всероссийский опрос был проведён 10-12 июня 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

Москва, Андрей Дорофеев

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