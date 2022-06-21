«Калининградский консенсус»: Запад использует выборы в России для дестабилизации

Ограничительные меры Литвы против Калининградской области связаны с намерением Запада «расшатать» политическую ситуацию в России, используя выборы в субъектах РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, по примеру Крыма партиям в этих условиях следует создать «калининградский консенсус», а также жестко ответить на «русоненавистничество».

«Совершенно понятно, что это не заявление литовского только правительства или литовской железной дороги. Это однозначно решение Брюсселя и Вашингтона, и Лондона – попытаться вот этот эксклав российский, что называется удушить, блокируя 50% практически грузов, поставляемых по железной дороге, по коридору сухопутному… Это не просто экономические санкции. В условиях Калининградской области – это акции приравниваемые к кибератакам, которые во многом приравниваются сегодня к военным атакам», – заявил Нилов.

В этой связи парламентарий отметил, что одним из ответных решений Госсовета может стать обеспечение полной энергетической безопасности региона путем превращения ответвления от «Северного потока» в «Калининградский поток». «Газ – это еще и электроэнергия. Это создает возможность выключить свет не только Литве, но и всей Прибалтике. Вот один из вариантов ответа вот этому Чемберлену на такие попытки, я считаю – может быть именно вот это решение. В сегодняшних условиях цены на электроэнергию в Литве, в Прибалтике в 4-5 раз выше, чем в России. В случае отключения балтийской энергосистемы от российских источников, это могут быть на порядки бОльшие цены в Литве и Прибалтике. Вот таким образом нужно, что называется, остудить пыл этих деятелей политических, которые просто потеряли всякий смысл жизни кроме борьбы с «Русским миром», с Россией. Это даже уже не русофобия, это русоненавистничество. Это гораздо более опасная болезнь, чем русофобия. Ее нужно таким жестким образом что называется лечить», – подчеркнул депутат.

«Есть попытка расшатать Калининградскую область как западный форпост, имея ввиду, что там еще и начались губернаторские выборы. Но я уверен, что мы не доставим удовольствие… и привычные такие политтехнологии с митингами, листовками, баннерами красующихся кандидатов вот в это время, считаю, не должны не должны быть использованы, а партии должны заниматься тем, чтобы организовать конкретную помощь… Объединив усилия, мы продемонстрируем на основе крымского консенсуса, не забытого и который реально помог и стране, и Крыму, вот такой калининградский консенсус. Одним словом, враг получит ответ не одним кулаком, а всеми кулаками федеральных партий», – заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что запрет на транзит ряда грузов через территорию Литвы в Калининградскую область начал действовать в полночь 18 июня. В перечень запрещенных к транзиту товаров входят стройматериалы, цемент, металл – порядка 40-50% номенклатуры грузоперевозок между Калининградской областью и другими регионами России.

Вильнюс объяснил запрет вступлением в силу четвертого пакета антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. МИД РФ уже назвал действия «открыто враждебными». Временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене заявлен решительный протест.

Москва, Мария Соколова

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