«Более тяжелые и опасные времена»: в Госдуме снова заявили об открытом саботаже поручений Путина

Россию ждут еще более тяжелые и опасные времена, если продолжится неисполнение поставленных главой государства задач со стороны правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме. По его оценке, ожидания от итогов Петербургского экономического форума по смене курса развития страны оказались безрезультатными

«У меня сложилось довольно двойственное ощущение. С одной стороны, я подпишусь под каждой оценкой, с которой выступил Владимир Путин в ходе этого очень важного заседания. Он признал, что старая эпоха закончилась, что капитализм залез в тупик, что надо расширять ареал обитания, что надо концентрировать внимание на реальном секторе, производстве и поддержать талантливых людей, даже ипотеку под 5% промышленную предложил», – констатировал Зюганов.

При этом политик обратил внимание на расхождение с целями президента главных экономических заседаний форума. «Я был просто поражен, что та команда, которая притащила страну к этому барьеру, – как будто ничего не происходит в этом мире. Сидела экономическая секция во главе с [главой минфина РФ Антоном] Силуановым – там была [глава Банка России Эльвира] Набиуллина, [помощник президента РФ Максим] Орешкин, и они обсуждали – они опять нам гайдаровские мантры. Никто не вспомнил ни о стратегическом планировании, ни о принципиально новой налоговой политике – невозможно никого побеждать со ставками 15-20%, невозможно двигаться вперед, если девять раз вносим вам закон о детях войны, которые получают жалкие 12-15 тысяч и вымирают пачками. Невозможно двигаться!» – заявил лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что ни одним кадром с форума СМИ не показали предложения КПРФ. «Я не знаю, кто вам запретил это делать. Это грубейшее нарушение закона и абсолютно подлое отношение к установке президента о сплоченности и консолидации общества. Консолидация начинается с единства целей, с правды истории и правды победы. Без этого не бывает никаких успехов. Поэтому надо все сделать, чтобы выполнить установки президента. В противном случае мы ставим под сомнение свою государственность», – отметил он.

«Одна «Единая Россия» все решает, все делает, побеждает… Хотя далеко не побеждаем, а скорее, проигрываем. Мы вам опубликовали, отправили (экономическую программу КПРФ). Я беседовал почти полтора часа с президентом еще после его прошлого послания 1 июня – выполнить волю народа, сменить курс – без этого невозможно одолеть ничего. Президент говорит – да, предлагает реальные варианты. Все, кто обязан выполнять, включая правительство, как будто не слышат…» – заявил Зюганов.

«Каким образом мы перестанем вымирать, когда полстраны живет на 20 тысяч (рублей) и меньше? Каким образом, когда казна – денег дофига, из бочки вываливается, учителя полуголодные, врачи то же самое. Президент задает вопрос врачу высшей квалификации – у вас какая зарплата? Говорит – 30 тысяч. Для президента – это новость, а все знают», – констатировал политик.

Москва, Мария Соколова

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