Россия закрыла собственные недра

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Соответствующее решение было на пленарном заседании, сообщает пресс-служба нижней палаты.

«Введение законодательного запрета на разработку отечественных недр иностранными компаниями защитит экономические интересы России», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, «необходимость принятия такого решения стала очевидной в ситуации санкционного давления».

В соответствии с принятым документом, иностранные граждане и юрлица исключаются из числа пользователей недр на территории России. Для продолжения работы они должны будут создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования недрами, владельцами которых являются иностранцы, будут переданы российским лицам или возвращены в нераспределенный фонд недр.

Ранее спикер Госдумы попросил вернуть законопроект в повестку заседания, хотя документ был перенесен на более поздний срок. «Возможно, придется вернуться к повестке, восстановить десятый вопрос, рассмотреть его во втором чтении, затем уже на 21 июня готовить в третьем и к 22 июня рассматривать этот законопроект в Совете Федерации», – заявил Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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