В Госдуму снова внесен законопроект о выходе России из ВТО

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщил автор инициативы – лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

«Это вторая редакция нашей инициативы о выходе РФ из ВТО. Я напомню, что месяц назад президент России дал поручение правительству оценить, насколько нужно нам сохранять членство в этой организации», – отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что практически все ключевые экономически развитые страны, входящие в ВТО, объявили санкции России, хотя внутренним уставом этой организации запрещены санкции между государствами-участниками. «Это не мешает вводить самые жесткие санкции против нас. И зачем нам находиться в той организации, которая такие санкции вводит? В этой связи эта инициатива касается как раз необходимости выхода РФ из ВТО», – подчеркнул Миронов.

Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров провести актуализацию стратегии участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). В то же время глава государства распорядился оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по их обжалованию.

Срок исполнения поручения – 1 июня текущего года.

Тогда же МИД России направил в Госдуму предложения о денонсации соглашений с международными организациями. Как пояснял вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, речь идет о выходе России из ВТО и Всемирной организации здравоохранения.

Примечательно, что ранее в мае законопроект о денонсации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО) был возвращен его авторам по решению комитета Госдумы по экономической политике после заключения правового управления при отсутствии отзыва правительства РФ.

В заключении правового управления, в частности, отмечалось, что выход из ВТО лишит Россию тарифной защиты, что «позволит другим государствам-членам ВТО вводить повышенные ставки» на ввоз российских товаров. «Экспорт из РФ может сократиться и привести, в том числе, к снижению налоговых баз по НДС, акцизам, таможенной пошлине, которые являются источниками формирования федерального бюджета. Сокращение экспорта может привести к изменению финансовых обязательств РФ», – говорилось в документе.

Россия вступила в ВТО в 2012 году. После начала спецоперации на Украине ряд государств-членов организации ввели экономические и торговые санкции против России, что поставило под сомнение участие РФ в этой структуре.

Москва, Мария Соколова

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