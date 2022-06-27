«Колониальная система»: вице-спикер Госдумы от «ЕР» в пух и прах разнес госполитику в сфере образования

В России переход на Болонскую систему в образовании был самой неудачной из всех реформ в современной отечественной истории. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, выступая сегодня на парламентских слушаниях по вопросам развития системы высшего образования. По его словам, создана колониальная система образования, которая устраивает чиновников, но приносит огромный вред стране.

«Реформа образования, которая вписала Россию в Болонскую систему, сегодня является самой неудачной из всех реформ. И в этой оценке едины разные политические силы и разные слои нашего общества. Кстати, и преподаватели, и студенты отчасти с этим согласны. Эта реформа, которую вдохновляли наши реформаторы-либералы, – она вообще не опиралась на национальную систему образования. Она просто копировала западную методологию, не неся в себе никакой идеи, никакой идеологии и никакого образа будущего. Просто взяли правила и применили к такой огромной отдельной цивилизации, как наша Россия. Конечно, кроме идеи признания наших дипломов за рубежом, но на ближайшее десятилетие эта идея потеряла актуальность», – констатировал Толстой.

При этом парламентарий обратил внимание, что до сих пор никто не знает потребностей экономики, сколько и каких специалистов нужно. «Конечно, у нас не плановая экономика – я знаю все эти возражения. Но никто не понимает, зачем детям получать образование, если оно не востребовано в экономике. Зачем мы плодим такое количество людей, которые потом работают не по специальности? Что интересно, любой министр образования за последние десять лет, у меня было несколько возможностей задать вопрос – а какого вы человека хотите увидеть в конце образовательного пути... Он каким должен быть, гражданин России? И знаете, какой ответ – современным. Все. Точка», – пояснил он.

«То есть, он (студент) должен уметь гаджетами пользоваться. Ну, и вот он современный, а содержательного ответа, идеи, ради чего человек должен учиться, ради чего и чему он должен служить… вот Сергей Михайлович сказал, что в МГУ на журфаке происходит. Мне обидно – я тоже выпускник журфака МГУ. Но на самом деле это так и есть. Никакой гражданской позиции нет абсолютно. К сожалению, ее нет и у преподавателей, потому что у нас вариативность и автономность. Нас вообще нигде не возьмешь ни за что… ну, и, конечно, и нет ее в целом, у студентов. Потому что мы живем в свободном мире. Вот мы, собственно говоря, и пришли к этому разговору именно поэтому – потому что жизнь в свободном мире приводит к тому, что корабль, который не знает, куда плыть, для него никакой ветер не является попутным. Поэтому можно обсуждать очень много различных шагов, но какая практическая польза от них, непонятно», – полагает Толстой.

Более того, как отметил вице-спикер, в высшем образовании создана колониальная система, которая устраивает чиновников. «Эта система многих устраивает, частично и ректоров, и многочисленные конторы, которые на аутсорсинге разрабатывают образовательные программы и учебники... Чиновников тоже устраивает. Они в принципе не очень хотят что-то менять – у них сложилась уже система. Они говорят: а зачем нам выходить из Болонской системы? Мы ж туда не входили, мы туда не подписывали никаких бумаг. Мы просто взяли и вот эту вот решетку наложили на традиционное русское образование, которое продолжалось советским образованием. А так, конечно, мы не входили, не подписывали, – просто все изуродовали и критерием научного успеха сегодня является публикация за рубежом. До сих пор, вот до этого дня. Это яркий пример колониального мышления в образовании, потому что просто не было бы никакого Ломоносова, если бы его оценивали по «Скопусу» или по индексу Хирша. И вот эта колониальная система (аплодисменты), собственно говоря, отправляет на Запад лучших студентов, и она делает наших преподавателей и ученых зависимыми от западных площадок», – подчеркнул Толстой.

При этом вице-спикер Госдумы отметил, какой значительный удар по качеству образования был нанесен введением ЕГЭ. «Превратили выпускные экзамены в школе в полицейскую спецоперацию, которая доводит подростков до самоубийства. Одной из заявленных целей идеологов ЕГЭ, которые до сих пор утверждают с высоких трибун, продолжают эти мантры по поводу того, что мы искоренили коррупцию и дали доступ к образованию детям из глубинки. И то, и то – ложь. Довели до такой ситуации образование в школах, что учителя, стоя аплодируют, если ты просто говоришь, что ты против ЕГЭ, – учителя в обычных школах», – констатировал он.

«Именно за счет введения ЕГЭ появился теневой сектор репетиторства, и сегодня по статистике две трети российских старшеклассников пользуются услугами репетиторов. Это, о чем Миронов говорил. Это получается, если есть деньги, из глубинки можешь пробиться, но только найми репетитора, тогда у тебя есть шанс. А если нет денег, то получается получение качественного бесплатного общего образования, которое гарантировано Конституцией – у тебя его нет. Оно дорого стоит. Как это связано с высшей школой, казалось бы... Дело в том, что специалисты высшей школы, преподаватели говорят о том, что два года детей натаскивают на ЕГЭ, а потом они поступают и два года еще в вузе им преподают то, что они должны были пройти в 10-11 классе (аплодисменты). Вот ваши аплодисменты это подтверждают», – отметил вице-спикер Госдумы.

«И нам говорят о том, что нам нужен этот образовательный трек – 2+2+2. Эти прекрасные траектории, треки вот эти все – они никуда не ведут. Это какой-то блуждающий трек! То есть, два года доучиваем то, что не выучили в школе, а потом два года учимся на другую профессию, а два года можем еще на третью. Это никакой автономностью, извините, и никакими благими намерениями объяснить невозможно… Нам необходимо возвращаться к принятию решений и, возможно, в осеннюю сессию подготовить ряд изменений, законодательных именно решений, которые изменят принципы высшего образования и вообще образования в стране. Это важнейший политический ресурс», – заключил Толстой.

Москва, Мария Соколова

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