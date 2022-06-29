Сирия признала независимость народных республик Донбасса

Власти Сирии решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении МИД Сирийской Арабской Республики (САР), которое цитирует агентство САНА.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как ЛНР, так и ДНР», – заявили во внешнеполитическом ведомстве Сирии.

Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля. 22 февраля министр иностранных дел САР Фейсал Микдад, выступая на ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что его страна полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Он также выразил солидарность Дамаска с самими республиками. На вопрос, когда сама Сирия признает республики, он пообещал, что это произойдет скоро.

Независимость ЛНР и ДНР признана также Абхазией и Южной Осетией.

Москва, Андрей Дорофеев

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