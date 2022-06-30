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Четверг, 30 июня 2022, 15:32 мск

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Более 120 тысяч первоклашек примут школы Подмосковья

В Подмосковье на запись в первый класс подано более 120 тысяч заявлений. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

«В Московской области завершается прием заявлений на запись в первый класс по месту регистрации. В настоящее время подано уже свыше 120 тысяч заявлений», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, с 6 июля при наличии свободных мест ребенка можно будет записать в любую школу.

«Подать заявление на прием ребенка в первый класс могут его родители или законные представители. Сделать это можно через портал госуслуг Московской области. Оригиналы документов не нужны, все проверяется удаленно. Процедура проста и понятна, сам процесс записи не займет много времени», – отметила Каклюгина.

В минобразовании напомнили, что всего 1 сентября в школах региона впервые сядут за парты свыше 1 млн учащихся.

В 2021 году в первый класс в школах Подмосковья пошли около 115 тысяч детей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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