Третья мировая война: Британия настояла на дальнейшей атаке Запада на Россию

Третья мировая война между Западом с Россией в информационном пространстве продолжится. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД РФ Кира Годованюк сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, Великобритания стремится навязать свою повестку дня НАТО, что было отражено в итоговых документах Североатлантического альянса.

«Великобритания воспользовалась прошедшим саммитом, чтобы зафиксировать своеобразный триумф своей внешнеполитической повестки, учитывая амбиции Великобритании построить качественно новую внешнюю политику под зонтичным таким конструктом, называемым Глобальная Британия», – отметила Годованюк.

Эксперт обратила внимание на идентичность формулировок в принятой по итогам саммита НАТО концепции и стратегии внешней безопасности Великобритании. «Россия была названа прямой и значимой угрозой Североатлантическому альянсу в Европе. Китаю достались более обтекаемые формулировки как страны, которая создает вызов экономической безопасности, информационной и безопасности в целом. Любопытным момент… эти формулировки практически слово в слово повторяют комплексную стратегию безопасности внешней политики Соединенного королевства, которая была принята в марте 21-го года», – пояснила она.

«Великобритания, конечно, в очередной раз воспользуется тем, чтобы подчеркнуть свою особую значимую роль в евроатлантическом альянсе и на евроатлантическом пространстве. Покинув ЕС и фактически изъяв из своей внешнеполитической повестки с ЕС вопросы внешней политики и обороны, Великобритания, конечно, ставит для себя главную задачу приобрести особую значимую роль в Североатлантическом альянсе и всячески пытается это продемонстрировать», – констатировала эксперт.

В числе главных итогов саммита НАТО Годованюк также выделила смещение акцентов в вопросах безопасности. «Терроризм не просто ушел на второй план… Североатлантический альянс фиксирует новое качество состояния международных отношений – это глубокая, долгосрочная конкуренция сверхдержав и военно-политического блока. Именно в такой новой международной реальности мы будем, скорее всего, находиться в ближайшее десятилетие. Это фиксируется в стратегии НАТО, и на это сейчас будут нацелены все решения Североатлантического альянса и стран, входящих в этот Альянс», – полагает она.

При этом эксперт напомнила о планах Великобритании расширить сферу деятельности НАТО за пределы северной атлантики. «Стремление сделать НАТО глобальной организацией, но не в плане того, что в эту организацию будут вступать как можно больше государств из новых регионов, а в плане географической диверсификации – и фиксация уже Индо-Пацифики в документе, как очень важного направления, на которое будет обращать внимание Североатлантический альянс. И здесь я просто не могу не обратить внимание как эта формулировка перекликается также с той риторикой, которую продвигал последние несколько месяцев британский истеблишмент. В частности, министр иностранных дел в своей знаменитой речи в апреле говорила о том, что цель Великобритании помочь сделать НАТО глобальной организацией», – пояснила Годованюк.

Кроме того, политолог обратила особое внимание на укрепление восточного фланга НАТО, что является активной повесткой Великобритании с 2014 года. В этой связи, эксперт отметила прозвучавшую в ходе пресс-конференции тему о «поджигателях войны». «Это очень важно иллюстрирует итоги саммита и вообще той риторики, которую мы наблюдаем на Западе последние годы. Одним из важных выводов саммита, на этом особенно акцентировал внимание премьер-министр Великобритании, западные страны Альянса будут продолжать до конца военную поддержку Украине в том противостоянии, которое мы сейчас наблюдаем. Это очень важный лейтмотив тех настроений, которые сейчас в странах западного альянса наблюдаются. Если, например, Эммануэль Макрон (президент Франции) и другие лидеры ядра ЕС действительно старались избегать острых формулировок и как-то обтекаемо говорить либо на словах, либо на деле, Соединенное королевство конечно активно продвигало свое реноме главного союзника Киева среди западных стран, даже называя это своей собственной войной. Даже до таких заявлений доходила британская элита», – подчеркнула она.

«На саммите НАТО удалось добиться вот этого консенсуса, хотя бы на уровне дискурса о том, что все страны Западного альянса будут продолжать военную поддержку. Это значит, они не будут искать дипломатических развязок. Это очень важно, и это говорит о том, что мы будем наблюдать как минимум в ближайшее десятилетие фазу очень острой конфронтации не только классическими военными методами, но и информационной конфронтации. Это тоже очень важный элемент войны. И если мы будем рассматривать третью мировую войну в цифровом, информационном контексте, то, думаю, эта война уже идет очень интенсивно и будет продолжаться», – заключила Годованюк.

Москва, Мария Соколова

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