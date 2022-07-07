«Ну, смешно ведь... навозом будут топить зимой, или соломой?» – Матвиенко о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям

Кишинев поддержкой западной санкционной политики против России и отказом от сотрудничества в рамках Содружества независимых государств (СНГ) вредит собственным гражданам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, последствиями для жителей Молдавии могут оказаться крайне негативными.

«Таким поведением Молдова сама себе создает проблемы, потому что она отрезает себя от огромных возможностей по развитию экономического сотрудничества со странами СНГ, промышленной кооперации. Она отрезает себя от рынков сбыта своей продукции, которая нигде, кроме рынков СНГ, не нужна и не приветствуется. Поэтому таким решением Молдова наносит себе огромный ущерб», – констатировала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что Молдавия «погрязла в своих внутренних проблемах», которые не решаются уже много лет. «Знаете, как крыловская – лебедь, рак и щука – они не могут найти консенсуса в обществе, куда же им двигаться, каким путем им развиваться. Это постоянное политическое противостояние, это разноголосица в молдавском обществе, и конечно же это создает серьезные проблемы для людей в плане их жизненного благополучия», – отметила она.

«Ну, ввели они санкции. Ну, какие санкции Молдова может ввести против России? Конечно, это такое политиканство и опять-таки желание угодить Западу. Ну, какие санкции они могут ввести против нас? Ну, смешно ведь. Они вводят санкции против собственного народа и собственной страны. Ну, они откажутся от газа? Ну, пусть откажутся. И что навозом будут топить зимой, или соломой, или чем там еще? Серьезно воспринимать такие демарши не следует», – считает Матвиенко.

В этой связи Матвиенко посоветовала властям Молдавии учиться на чужом опыте и думать, прежде всего, о благополучии своих граждан. «Пусть они сами разберутся. Вот я бы посоветовала руководству Молдовы одно – чтобы они в своей политической деятельности, государственной деятельности руководствовались не советами извне, а мнением своих граждан, чтобы советовались со своим народом, с людьми. Чтобы политические силы Молдовы работали на свое государство, принимали решения в интересах своих граждан. Вот о чем нужно думать Молдове», – пояснила она.

«Если такой настрой будет у Молдовы, мы готовы с ними продолжать сотрудничество. Нет – это их выбор. Лучше учиться на чужом опыте. Они делают очевидную ошибку, через которую уже прошли многие страны, которые просто «кусают локти», – заключила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям в финансово-банковской сфере. При этом президент страны Майя Санду заявила, что к остальным мерам Запада против РФ Кишинев присоединиться не может из-за слабой национальной экономики.

Москва, Мария Соколова

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