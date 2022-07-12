Официальный Lego покидает Россию

Датский производитель конструкторов Lego прекращает деятельность в России. Поставки конструкторов были прекращены после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», – сообщил РБК представитель Inventive Retail Group.

Издание отмечает, что к началу июня часть сертифицированных магазинов Lego закрылись из-за отсутствия поставок. 11 июля Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта.

Москва, Светлана Антонова

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