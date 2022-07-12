российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 июля 2022, 16:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Официальный Lego покидает Россию

Фото из архива официального сайта компании Lego

Датский производитель конструкторов Lego прекращает деятельность в России. Поставки конструкторов были прекращены после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», – сообщил РБК представитель Inventive Retail Group.

Издание отмечает, что к началу июня часть сертифицированных магазинов Lego закрылись из-за отсутствия поставок. 11 июля Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

МОК оценил шансы России участвовать в Олимпиаде 2024 года / Швейцария заморозила 6,8 млрд долларов российских активов / Electrolux объявила об уходе из России / В КНР предупредили о скачке инфляции в мире после ограничения цен на нефть из России / Times: Киев потребует через суд российскую собственность в Лондоне / «Мы не в выигрыше»: Боррель заявил о низкой поддержке позиции ЕС в G20 / В бундестаге определили политику ФРГ как «пощечину себе назло Путину» / Совет Федерации закрыл доступ для британского посла

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Санкции против России,