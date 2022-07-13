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Среда, 13 июля 2022, 17:12 мск

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«Позор и предательство»: сербский тренер высказался о сбежавших из России футбольных легионерах

Иностранные легионеры, покинувшие российские футбольные клубы в связи с западными санкциями, предали своих товарищей и работодателей. Об этом заявил сербский тренер тульского «Арсенала» Миодраг Гроф Божович.

«Они должны были целовать руку, которая их кормит. Вместо этого они предали своих товарищей и тех, кто им платил, и платил прилично. Ни в одной стране мира они не зарабатывали больше, чем в России», – заявил тренер российского клуба, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом Божович назвал попытку изоляции российского футбола «позорной». «Исключение российской сборной и российских клубов из спорта – это позорище. Никто не смеет наказывать спортсменов. Все лидеры, твердящие о том, что спорт вне политики, – лжецы. Спорт в больше мере – это политика. Полагаю, что изоляция продлится ещё два-три года», – заявил Божович.

Ранее ФИФА и УЕФА позволили всем иностранным футболистам выехать из России до 30 июня.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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