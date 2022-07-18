«Жизнь рассудит…» Эксперт оценил поправки в закон о наружной рекламе

Создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций наверняка приведет к протесту малого бизнеса и его уходу с рынка, но в долгосрочной перспективе будет удобно для конечного потребителя. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников. По его оценке, эффективность новых законодательных условий, которые обсуждаются в Госдуме, покажет время.

«Изменения в законе касаются крупного бизнеса, который работает в рекламной сфере. Это получается некая служба «одного окна», которая может смести с рынка малые предприятия, но для конечного потребителя в конечном итоге это будет удобно. Да, может быть, цены где-то повысятся, но в целом такая монополизация – это, как с «Яндексом» (службой такси), где пострадали много мелких перевозчиков, но в конечном итоге потребителю стало удобней ездить. А восставших там было очень много», – пояснил Масленников.

При этом эксперт отметил, что в такой ситуации представители мелкого бизнеса наверняка будут протестовать, но рынок станет «почище». «Можно будет на некачественную рекламу, я думаю, жаловаться быстрее, не будут «стремные» прокладки какие-нибудь рекламироваться во время фильма за семейным просмотром. Короче, будет почище в этом плане. Поэтому у тех, кто не крупный бизнес, это будет конечно же протест, но в целом в далекой стратегической истории это хороший шаг», – считает эксперт.

«Насколько он будет эффективным, это уже рассудит жизнь. Если реклама не будет доходить, все будет некачественно, все будет не так и медленно, то сама структура быстро рассосется», – добавил Масленников.

При этом эксперт считает вполне вероятным, что «закон родит у малого и микро-бизнеса новые подходы к рекламе». «Найдутся новые пути, будет больше кросс-маркетинговых цепочек, больше людей придут к пиару – поймут, что это такое и как с ним работать не задействуя вообще бюджеты», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе, которые, в частности, вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» не поддержали документ, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту государственной безопасности в этой сфере.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, обратил внимание на отсутствие оценки регулирующего воздействия законопроекта. «Спрашивали ли субъекты РФ, потому что напрямую их полномочий касается? Никто не спрашивал. Кто-то вообще считал, а вообще какой ущерб бюджетам органов местного самоуправления будет нанесен? Ведь рекламные конструкции, доходы от них идут к ним. Мало того, кто-то спрашивал, а если, например, собственники зданий, на которых за аренду, за арендную плату на конкурсной основе размещаются вот эти вот конструкции, они идут все в ТСЖ, собственников зданий кто-то спросил? Это граждан касается. Никто не спросил», – отметил он.

При этом депутат от «Новых людей» Владимир Плякин отметил, что с вводом документа в действие будет уничтожено 90% участников рынка наружной рекламы. «Предлагается создать систему, в которой единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях, в каждом субъекте федерации и установить монопольную, возможно высокую цену на размещение рекламы на них. Таким образом, будет ликвидировано около 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократится количество рабочих мест, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию», – констатировал он.

Со своей стороны депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что «более позорного обсуждения закона он уже давно не видел». «Совершенно очевидно, что создается структура под какое-то конкретное лицо и вот Госдума в таком обсуждении теряет свое лицо, когда она становится зависима от какого-то капитала, который заставляет ее здесь принимать негосударственный закон, а какую-то государственную подачку отдельному лицу. Ну, что же мы позорим государственную власть? Разве можно такие законы принимать, которые идут вразрез?» – подчеркнул парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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