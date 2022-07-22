Оранжевый код опасности: суббота будет в Москве чрезвычайно жаркой

Очень жаркая погода ожидается в столице в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
На прогностической карте предупреждений территория Москвы окрашена оранжевым цветом – «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 23 июля до 18 ч. 23 июля. Местами в Москве ожидается сильная жара 30-32°С», – говорится в прогнозе.
Как сообщал «Новый День», ранее синоптики сообщили о завершении «провалов холода» в Москве и Подмосковье, и наступлении долгого теплого периода.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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