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Пятница, 22 июля 2022, 16:35 мск

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Оранжевый код опасности: суббота будет в Москве чрезвычайно жаркой

Очень жаркая погода ожидается в столице в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На прогностической карте предупреждений территория Москвы окрашена оранжевым цветом – «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 23 июля до 18 ч. 23 июля. Местами в Москве ожидается сильная жара 30-32°С», – говорится в прогнозе.

Как сообщал «Новый День», ранее синоптики сообщили о завершении «провалов холода» в Москве и Подмосковье, и наступлении долгого теплого периода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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