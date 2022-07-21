российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 июля 2022, 16:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Провалов холода больше не будет»: синоптики обещают затяжное потепление в московском регионе

Прохладный период завершается в Москве и Подмосковье, его сменит затяжное потепление с превышением среднемноголетних температур. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Центральной России прохладная неделя с отрицательным отклонением от нормы в несколько градусов завершается. В ближайшие дни климатический маятник качнется в другую сторону, и инициатива в атмосфере начнет постепенно переходить к антициклону скандинавского происхождения, а значит, погода возьмет курс на возвращение лета», – сообщил он.

По данным Тишковца, в пятницу днем температура воздуха повысится до комфортных 23-28 градусов, а в выходные потеплеет до 26-31, что на 3-4 градуса выше среднемноголетних значений. При этом существенных осадков не ожидается.

«В начале следующей недели увеличится вероятность скоротечных мозаичных дождей и гроз, что лишь немного собьет показания термометров. Таким образом, до конца месяца в регионе провалов холода больше не будет, и жителей средней полосы ждет по-июльски теплая погода», – заявил Тишковец.

Он добавил, что в августе также ожидается солнечная и относительно жаркая погода.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

«Микрочипы потом»: в Подмосковье импортозаместят консервные крышки / Желтый уровень опасности: в Москве и области весь день будет дождливо и ветрено / «На гребне санкций»: Китай стал главным покупателем пищевой продукции Подмосковья / Около 18 тысяч абонентов Подмосковья могут отключить от газа / Гастарбайтер в Подмосковье поджег бытовку с коллегами / Вьетнамцев-нелегалов держали в швейном цеху / Борщевик не отступает: около 20 тысяч гектаров «захвачено» в Московской области / Локомотив столкнулся с автобусом в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Подмосковье,