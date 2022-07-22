«Произошло то, о чем всегда мечтала «Единая Россия»: оппозиция оказалась на «обочине» политической системы

В России на фоне специальной военной операции (СВО) и общенационального объединения произошли тектонические сдвиги внутри политической системы, сформировав запрос на сближение власти с народом. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов. По его оценке, такие новые условия накануне сентябрьских выборов фактически вытеснили все оппозиционные партии на «обочину», оставив актуальной повестку дня провластной «Единой России».

«Произошло то, о чем всегда мечтала «Единая Россия». Случился общенациональный консенсус, связанный с началом СВО, и повестка стала единой. Все мелкие темы перестали быть актуальными для избирателей. Ровно за это всегда борется любая партия, когда пытается навязать свою повестку, чтобы обсуждался тот набор тем, в которых политическая сила либо политик наиболее актуальны. Сейчас произошло формирование повестки под «Единую Россию» в узком, электоральном, смысле и под власть – в широком. Таким образом то национальное единение, которое фиксируют социологи свидетельствует о том, что именно «Единая Россия» становится основным бенефициаром сплочения народа вокруг власти», – пояснил Старовойтов.

Политолог обратил внимание, что беспрецедентные санкции Запада и его агрессия по отмене всего российского сформулировали в России единый электоральный запрос. «Сейчас все избиратели вне зависимости от того, каких политических предпочтений они были до февраля этого года, хотят одного, – чтобы эта ситуация как можно быстрее закончилась, но при этом Россия не потеряла лицо. То есть, все хотят победы в широком смысле, как выхода из ситуации с сохранением достоинства, сохранением лица, самоуважения, уважения к России, вот чтобы не было стыдно за это, но хотят, чтобы все закончилось. При этом, конечно, каждый избиратель, неважно, сочувствовал он коммунистам или «единороссам», или «Новым людям», конечно, понимает, что удовлетворить этот запрос может только власть», – констатировал он.

При этом эксперт отметил, что все оппозиционные партии «перестали быть актуальными, до сих пор ничего не нашли, что предложить избирателю». «ЕР» работает с повесткой СВО и с общей патриотикой, а ни [лидер «Справедливой России» Сергей] Миронов, ни [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов – никто просто не могут найти темы. Они до сих пор за эти месяцы так и не нащупали темы, по поводу которых можно что-то обсуждать с избирателями. Соответственно, если они ничего не могут предложить избирателю, то избиратель не понимает, зачем за них голосовать», – уточнил Старовойтов.

«Основная тема наших выборов – перераспределение бюджетных средств на реализацию каких-то коммунальных задач, и это тоже «ЕР» решает, потому что у нее большинство. Избиратели тоже это понимают, что сделают ли дорогу или детский сад – зависит от позиции «ЕР» и депутатов от «ЕР»», – отметил политолог.

«Оппозиционеры сейчас боятся критиковать власть в целом, потому что просто хотят выжить. Они понимают, если они начнут критику власти и партии власти, то есть шанс, что в следующем электоральном цикле их вообще не будет. Потому что сейчас любая критика воспринимается как национальная измена. У них сейчас такая странноватая дилемма. С одной стороны, им надо находить темы, критикующие власть, чтобы быть актуальным для избирателей, предлагать альтернативные варианты решения проблем, а с другой – они просто физически боятся критиковать власть, потому что можно прекратить свое существование в результате пары неосторожных слов», – подчеркнул Старовойтов.

Политолог также обратил внимание на отличительную особенность нынешнего электорального периода – «возникает социальный эффект ожидания нового качества отношений между властью и обществом». «Избиратели сейчас надеются, что, когда мы выйдем из этих проблем, возникнет новое качество политической обстановки в России. Отношения между властью и обществом изменятся, станут более доверительными, взаимоуважительными. А это реализация того самого запроса на справедливость, который существует долгие годы. Общество надеется, что, пережив вместе вот эту трагедию, большую беду, мы выйдем из нее как бы очистившись и доверяя больше друг другу», – отметил он.

«Думаю, сама власть не понимает, как этот запрос будет удовлетворен, но старается ему соответствовать. Если посмотреть риторику политиков от партии власти, от «ЕР», в этом электоральном цикле, то, так или иначе, они с этим работают. Здесь много линий сейчас сходятся в одну. И новая искренность, близость к народу, которую долгие годы заставляли проявлять представителей власти, тех же губернаторов. Все эти задачи технологически уже реализуются, так или иначе. Например, губернатор, который заводит телеграм-канал и описывает свою встречу с жителями в ежедневном формате, – это, собственно, один из элементов реализации этого запроса: я близок к народу, я вижу людей, общаюсь напрямую, мне можно написать и пожаловаться на кого-то и так далее. Таких элементов много выстроено, и так они должны сойтись все в одну и из этого что-то должно родиться, соответствующее запросу облащества», – полагает эксперт.

В этой связи Старовойтов подчеркнул, что произошли тектонические сдвиги не только во внешней политике и экономике, но внутри страны произошли необратимые изменения. «Изменилась политическая система, то есть взаимоотношения между структурами внутри власти. Поэтому оппозиционные партии оказались выброшены на обочину. Они не соответствуют той политической системе, которая возникла в России. Они-то пытаются, понимая, что система сдвинулась и места для них нет, они судорожно пытаются просто выживать физически. Я думаю, что какие-нибудь Зюганов и Миронов себя сильно удерживают, чтобы в «ЕР» не вступить, потому что сейчас власть – это как на фронт записаться. Все понимают, что страна ведет фактически боевые действия – СВО, и любой патриотически настроенный политик, конечно, должен быть добровольцем в этой военной операции. Они это понимают, они ведь патриотические политики», – констатировал он.

«Перед оппозиционными партиями такая дичайшая дилемма: как сохранить собственное содержание, самость и самостоятельность в этом процессе, не растворившись в этом общем течении, которое возникло. Не знаю, как они ее решат. Пока мы видим, что они просто деактуализировались в том числе, и для себя самих», – заключил Старовойтов.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

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