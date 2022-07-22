Песков не знает, с чем связаны заявления о планах Приднестровья войти в состав России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, с чем связаны заявления руководства Приднестровья о планах по вхождению в состав РФ. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РИА «Новости».

«Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать», – сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил о неизменности стремления ПМР войти в состав России. «Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», – сказал глава МИД республики.

Игнатьев назвал независимость Приднестровья «безусловным приоритетом», и заявил, что Тирасполь «будет действовать прагматично и честно» и не станет «принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны».

При этом сегодня на пресс-конференции в Москве он пояснил, что вопрос о присоединении Приднестровья к России сейчас не обсуждается. «У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. Формулировка вопроса на референдуме звучала так: «За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию»… Народ Приднестровья желает, а как это в реальности будет, и будет ли желать этого Россия, российский народ?» – отметил Игнатьев.

По его словам, что необходимости в новом референдуме о дальнейшей судьбе Приднестровья нет. «Мнение населения такое же, оно не поменялось, поэтому на данном этапе какой-то нужды в проведении дополнительных референдумов нет», – сказал приднестровский министр.

Москва, Андрей Дорофеев

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