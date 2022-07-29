«Все задокументировано»: Пригожин предложил Госдепу США посмотреть материалы о своем вмешательстве в выборы

Материалы о «вмешательстве» бизнесмена Евгения Пригожина в американские выборы не только задокументированы, о них снят целый фильм. Об этом предприниматель заявил, отвечая на журналистский запрос РБК.

Корреспондент издания обратилась в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать опубликованную на сайте информацию о награде за предоставление доказательств причастности российского бизнесмена к вмешательству в выборы США. В частности, речь идет о приписываемой ему компании ООО «Агентство интернет-исследований», передает опубликовала пресс-служба «Конкорд».

Бизнесмен прокомментировал ситуацию иронично, подчеркнув, что американцам свойственно стучать в открытую дверь, ведь все материалы имеются в открытом доступе. «Вмешательству» Пригожина посвящен целый фильм – «16-й», вышедший на экраны в прошлом году.

«Фильм, в котором подтвержден каждый факт, и где я, прикрываясь маской, в качестве рассказчика подробно повествую о выборах», – пояснил бизнесмен.

Он также добавил, что настоятельно рекомендует сенаторам США ознакомиться с кинолентой и приложил ссылку для просмотра.

«2321 факт чудовищного вмешательства. Я готов немедленно открыть счет в банке. Жду обещанных денег, спасибо, что вспомнили обо мне. Ваш Евгений Пригожин», – иронично завершил свой ответ бизнесмен.

Москва, Екатерина Попова

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