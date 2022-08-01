«Ждите ответа»: поликлиники Подмосковья переводят на IP-телефонию

Регистратуры поликлиник Подмосковья начали переводить на цифровую телефонию, переход планируют завершить до конца августа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы переводим регистратуры поликлиник на IP-телефонию. Это позволяет сократить время ожидания ответа оператора и исключает случаи, когда невозможно дозвониться до поликлиники из-за занятости линии. Кроме того, если раньше у каждой поликлиники был свой телефонный номер, то сейчас он единый для всех – 122. На данный момент мы провели эту работу уже в 42 округах. До конца августа планируется перевести все регистратуры поликлиник на IP-телефонию», – пояснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На единый круглосуточный номер уже переведены регистратуры поликлиник в Балашихе, Долгопрудном, Дзержинском, Красногорске, Луковицах, Лыткарине, Мытищах, Солнечногорске, Химках, Котельниках, Жуковском и других городских округах.

По телефону 122 можно записаться к медицинскому специалисту и на вакцинацию, вызвать врача на дом, при необходимости оператор сможет перевести звонок на сотрудников поликлиники. Также в подмосковных медорганизациях работает «горячая линия» главного врача – для решения возникающих у пациентов вопросов в кратчайшие сроки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»