Квартирный вопрос испортил: жителя Подмосковья убили и сожгли ради продажи жилья

Суд в Балашихе арестовал троих фигурантов уголовного дела об убийстве местного жителя, чья квартира затем была продана по подложным документам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

«По данным следствия, в январе 2022 года с заявлением о безвестном исчезновении 34-летнего племянника в правоохранительные органы обратилась жительница Балашихи. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и организован комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В ходе отработки ближайшего к потерпевшему круга лиц удалось установить нескольких мужчин, возможно, причастных к преступлению. Установлено, что квартира безвестно пропавшего была несколько раз продана, причем первый раз по подложным документам подставному лицу, а второй – добросовестному покупателю за 5 млн 800 тыс рублей. 27 июля в лесополосе в Костромской области были обнаружены обгоревшие останки без вести пропавшего мужчины», – говорится в сообщении ведомства.

В результате взаимодействия следователей, криминалистов и оперативников из Подмосковья, Костромской и Кировской областей удалось установить и задержать трех мужчин, подозреваемых в убийстве. Задержания происходили в Ногинске и Кирово-Чепецке.

С подозреваемыми проведены допросы, проверка показаний на месте, в их жилищах прошли обыски, в ходе которых изъяты документы, расписки на квартиры. Следствие также проверяет их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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