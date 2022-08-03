«Нездоровая среда»: омбудсмен оценил проблемы в сфере образования на фоне 30 лет реформ

В России из-за 30 лет реформ в сфере образования, которые усугубили проблемы отрасли, ежегодный отток учителей в семейную форму обучения составляет 10-12%. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. По его оценке, официальные цифры нехватки педагогов в 250 тысяч человек не отражают реальных потребностей школ.

«Проблема есть и очень серьезная. Она тянется с примерно 1986-1987 года. С этого периода раз 10 меняли название нашего исполнительного органа. И все это время образование находилось в состоянии реформ. И ни один еще чиновник не отчитался о результатах проведенных реформ. Поменяв программу мы, общество, не договорились о самом главном – кого мы выпускаем, с какой базой, с какими знаниями должен выходить сегодня школьник для того, чтобы завтра быть успешным в вузе и дальше на деловой арене», – констатировал Володарский.

Омбудсмен обратил внимание, что за время реформ в обществе исчезло уважение к профессии учителя.

«Учитель перегружен, сегодня учитель – это универсальный сотрудник, который должен уметь все, что связано с образованием. Он сам должен заниматься своей модернизацией и постоянные отчеты составлять, при этом с невысокой заработной платой. У нас потеряно отношение к учителю, которое было в советское время, то есть когда учитель – это больше чем просто человек, который передает знания, это как бы второй родитель. Мы его потеряли и как следствие, проявляется хамство, неуважение, и, соответственно, учитель тоже человек, идет рефлексия учителя по отношению к той ситуации, которая сложилась между ним и учеником», – пояснил он.

«Во многих школах нездоровая среда создается. И как следствие, мы видим, даже до пандемии, до самоизоляции отток из классической системы образования в семейную форму образования практически составлял 10-12% ежегодно. Сегодня это такой маркер, который показывает, одна из основных проблем – это среда, в которой ребенок находится. А среда – это основное условие получения знаний. Невозможно в стрессе получать знания. После пандемии мы еще эти замеры не делали, но по моим ощущениям, по работе с 85-ю регионами, отток в семейную форму образования только увеличился», – подчеркнул омбудсмен.

При этом Володарский отметил, что в педагогические вузы идут сегодня не по призванию, а потому что не поступили на какое-то другое направление.

«Сегодня педагогическое образование у молодежи не ценится и его принимают по остаточному принципу. То есть не поступил в медицинский, подаешь в педагогический. Потом закончил педагогический и идешь работать в Рособрнадзор, ни одного дня не проработав ни в школе, ни в вузе. Потом становишься главой Рособрнадзора. А потом ты становишься министром просвещения, ни одного дня не проработав в системе образования. Это конкретная практика по существующему сегодня министру просвещения», – отметил он.

Кроме того, омбудсмен считает, что данные о нехватке в России 250 тысяч учителей сильно занижены.

«На самом деле количество школ, которые нуждаются в учителях, намного больше, цифра должна быть намного выше. Я знаю, как проводились опросы, не считаются те люди, которые совмещают. То есть у нас трудовик может быть и физруком, и учителем дополнительного образования. Преподаватель русского языка может вести и биологию, и риторику, и так далее. Может преподавать четыре предмета и плюс еще быть завучем. Но при этом качество образования вы представляете какое. Оно падает», – подчеркнул он.

В этой связи педагог считает, что нужно существенно увеличить инвестиции в подготовку педагогических кадров.

«Деньги были в стране, мы имеем возможность давать студентам от 50 до 80 тысяч рублей стипендии. Вы представляете, какой у нас будет отбор? Это по самым скромным оценкам через 5-10 лет приведет к серьезным положительным экономическим последствиям. Потому что придет мотивированная молодежь, мотивированные педагоги, которые в свою очередь подготовят людей с хорошими современными знаниями, которые смогут действительно сделать прорыв в экономике страны», – заключил Володарский.

Москва, Мария Соколова

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