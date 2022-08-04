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Четверг, 4 августа 2022, 22:48 мск

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Военный эксперт Рожин: передовые отряды «ЧВК Вагнера» коснулись границ Бахмута

Отряды «ЧВК Вагнера» зашли на окраины Бахмута, прорвав на данном направлении оборону ВСУ. Об этом в личном Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.

«Хорошие новости с Артемовского направления. ЧВК «Вагнер»… взломала оборону противника и смогла зайти в Артемовск (сейчас Бахмут – прим. ред.). Сейчас бои идут на улице Патриса Лумумбы», – сообщил эксперт.

Данные Рожина соответствует официальной информации, которую также обнародовал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он разместил аналогичные сведения в своем Telegram-канале.

Ранее украинские власти передислоцировали силы на Бахмутовское направление. Достоверно известно, что киевский режим готовил укрепрайон в населенном пункте и готовился к уличным боям. В город стягивали дополнительные резервы и военную технику. Однако это не помогло ВСУ сохранить позиции.

Прорыв и последующее взятие Бахмута станет логичным шагом к тому, что все территории Донбасса будут освобождены. В связи с этим для Украины этот участок фронта имеет особый вес. Русские силы продолжают продвижение. Здесь же сражаются штурмовые отряды «ЧВК Вагнера», благодаря усилиям которых ранее была освобождена Попасная, а также Углегорская ТЭС.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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