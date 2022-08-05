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Пятница, 5 августа 2022, 10:57 мск

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«По стопам баскетболистки»: гражданин Турции рискует лишиться свободы за ввоз запрещенных препаратов

Гражданина Турции задержали в Шереметьево при попытке ввоза психотропных препаратов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Шереметьевской таможни.

«Сотрудники Шереметьевской таможни задержали 49-летнего гражданина Турции, прилетевшего рейсом Стамбул – Москва, при попытке ввоза психотропных веществ. В ходе таможенного досмотра багажа пассажира были обнаружены лекарственные средства – 23 капсулы в 1 блистере с наименованием «Diazem» и 25 таблеток в 3 блистерах с наименованием «Xanax». Установлено, что данные препараты содержат психотропные вещества – диазепам и алпразолам, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники добавили, что в действиях гражданина Турции усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ).

Как сообщал «Новый День», 4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Грайнер признана виновной по ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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