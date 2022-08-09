Предприниматель Пригожин прокомментировал гибель заключенного Тулинова в ДНР

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал отрывок программы «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова, в котором режиссер рассказал о героической смерти заключенного Константина Тулинова в Донбассе 14 июля.

Журналист издания Накануне.Ru попросил предпринимателя дать оценку слухам о личном участии Пригожина в вербовке российских заключенных для СВО. Бизнесмен заявил, что уже давал комментарий по этой теме, а также рассказал о героизме тех, кто «вырывает» право защищать свою Родину.

«Я уже отвечал на подобный вопрос 5 августа. Что касается Константина Тулинова, то нет никаких сомнений, что этот парень герой, который горячо любил свою Родину. Один из персонажей фильма «Солнцепек» пожилой учитель Давид Гуревич сказал прототипу главы ЛНР: «Вы что действительно считаете, что у вас есть право решать, кому можно защищать свою землю, а кому нет?». Костя Тулинов не получил это право, он вырвал его», – сказал бизнесмен.

По его словам, российское общество сегодня разделилось на три части. Первые сбежали от судьбы страны, вторые носят букву «Z», чтобы отмазаться. Третьи же защищают родину с оружием в руках или у токарного станка. Как объяснил Пригожин, нет смысла этих людей делить на зэков и министров, поскольку все они – одна команда. По его мнению, в этом и есть важность поступка Тулинова.

Москва, Екатерина Попова

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