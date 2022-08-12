«Совершенно бесчеловечно»: обстрелом Запорожской АЭС киевский режим пытается остановить СВО и удержаться у власти

Киевская хунта по указке западных кураторов использует бесчеловечный способ с обстрелом Запорожской АЭС для продления своего существования и попытке прервать успешно развивающуюся российскую военную спецоперацию (СВО). Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН, дипломат Сергей Орджоникидзе сегодня в эфире радио «Изолента». По его оценке, последствия этих действий сравнимы с потенциальной аварией на Чернобыльской АЭС, и главную угрозу представляют для гражданского населения, в том числе, Европы.

«Совет безопасности в сложившихся условиях должен принять резолюцию, в которой бы содержался важный пункт, требующий от Украины прекратить обстрелы атомной электростанции, – в силу того, что это грозит ядерной катастрофой не только России и Украине, но и всей Европе. Если вспомнить, что произошло на Чернобыльской АЭС и какие были последствия, то понятно, что это будет выходить за рамки Украины и России», – подчеркнул Орджоникидзе.

При этом дипломат полагает, что такими обстрелами киевский режим хочет «попытаться прервать успешно развивающуюся российскую СВО». «То есть, когда будет какой-нибудь ядерный выброс, по их расчетам, это будет оказывать воздействие на весь ход боевых действий. Хотя это, конечно, полный примитив в силу того, что от ядерного взрыва, прежде всего, будет страдать их собственное гражданское население. Армия, конечно, в большей степени защищена и имеет средства и химической, и радиоактивной защиты», – пояснил он.

«Это такой бесчеловечный совершенно способ, который использует хунта, которая сидит в Киеве, – с тем, чтобы как-то продлить свое существование, конец которому уже явно проглядывается», – полагает эксперт.

Орджоникидзе также обратил внимание, что последствия обстрелов ЗАЭС зависят в первую очередь от США, которым сейчас невыгодно еще больше обострять отношения с Россией. «Почему-то я думаю, если им (в Киеве) не скажут, то они не попадут, а если скажут, то могут попасть… Более того, их могут навести. Как обычно наводят они эти все осадные снаряды, которые выпускаются из ракетных установок. Эта хунта – режим не самостоятельный, им что скажут, то они и будут делать. Но, думаю, что все-таки в Вашингтоне разумные какие-то более-менее возобладают подходы», – отметил он.

«Они же не хотят сами-то объявлять Россию спонсором терроризма, – американцы. То есть, Конгресс принял, а Госдепартамент не хочет, потому что понимает, что последствия будут. Они исходят из того, что, если объявят Россию спонсором терроризма, с кем они будут вообще в этом мире разговаривать по вопросам Украины, да и по огромному количеству других проблем. Мы же тоже им можем создать такие проблемы, которые, думаю, они весьма хорошо себе представляют – где и как мы им можем создать серьезные проблемы», – заключил Орджоникидзе.

Сегодня ночью Совет безопасности ООН на созванном по инициативе России экстренном заседании обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая уже несколько дней подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угроза ядерной безопасности на этой станции отсутствует, но подчеркнул, что ситуация может принять катастрофический оборот в любой момент.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя со своей стороны обратил внимание, что Москва неоднократно предупреждала западные страны, «что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых аукнутся далеко за пределами Украины». При этом представитель Китая подчеркнул, что последствия инцидента в Запорожье будут во много раз больше, чем в японской Фукусиме в 2011 году.

Тем не менее, западные участники Совбеза ООН всю ответственность за обострение обстановки вокруг АЭС возложили на Россию.

Москва, Мария Соколова

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