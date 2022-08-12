Драма «Солнцепек» Евгения Пригожина показала все, что пережили люди в Донбассе

Фильм «Солнцепек», премьера которого состоялась год назад, рассказал всю правду о трагедии русских в Донбассе, предвосхитив происходящие сегодня на Украине события. Речь идет о военной спецоперации, которая началась в феврале текущего года.

СМИ и пользователи в Сети бурно обсуждают все, что там происходит. Эксперты высказывают мнение, что трагедия должна отразиться в кино. Можно с уверенностью сказать, что драма Евгения Пригожина «Солнцепек» уже это сделала.

Фильм рассказывает о жителях Луганской области. В 2014 году в Киеве начался госпереворот, и на их родную землю посеяли хаос. Людям не оставили выбора и многие вынуждены были уехать.

Авторы драмы показывают без прикрас все ужасы военных конфликтов. Люди пытаются противостоять попыткам новой украинской власти сломить их волю и желание самим выбирать свое будущее. Основа темы фильма «Солнцепек» особенно ярко раскрывается сейчас, когда весь народ Донбасса вышел на борьбу с единым врагом. Авторы картины смогли точно передать все, что пережили люди на этих территориях.

Продюсер киноленты Сергей Щеглов заявил поблагодарил за идею снять картину петербургского бизнесмена и патриота Евгения Пригожина. Драма «Солнцепек» предвосхитила и показала все то, что происходило бы сейчас, если бы Россия не начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Представители Минобороны подчеркивали, что армия России наносит точечные удары по военным объектам Украины, не трогая мирное население. Глава РФ отмечал, что оккупация соседней республики не планируется.

Москва, Екатерина Попова

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