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Понедельник, 15 августа 2022, 13:43 мск

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Число погибших уточняется: глава Луганской ОГА подтвердил удар по базе «вагнеровцев» в Попасной

По расположенному в городе Попасная штабу «ЧВК Вагнера» был нанесен удар. Атаку подтвердила украинская сторона.

По данным главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в результате обстрела есть погибшие, число которых пока не известно.

«Число погибших уточняется», – сообщил он.

В российских Telegram-каналах также обсуждаются слухи, связанные с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Ранее были опубликованы его фотографии, сделанные в Попасной. После вчерашнего обстрела бизнесмен якобы не выходит на связь.

Луганск, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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