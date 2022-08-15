Число погибших уточняется: глава Луганской ОГА подтвердил удар по базе «вагнеровцев» в Попасной

По расположенному в городе Попасная штабу «ЧВК Вагнера» был нанесен удар. Атаку подтвердила украинская сторона.

По данным главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, в результате обстрела есть погибшие, число которых пока не известно.

«Число погибших уточняется», – сообщил он.

В российских Telegram-каналах также обсуждаются слухи, связанные с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Ранее были опубликованы его фотографии, сделанные в Попасной. После вчерашнего обстрела бизнесмен якобы не выходит на связь.

Луганск, Екатерина Попова

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