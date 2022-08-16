Наметилось замедление: Банк России оценил инфляционную ситуацию

В России в июле ускорился прирост стоимости услуг на фоне замедления годовой инфляции в абсолютном большинстве регионов. Как сообщил сегодня Банк России, диапазон роста цен в прошлом месяце находился в диапазоне от 3,3% на Чукотке до 20% в Ингушетии при общем уровне инфляции в 15%.

«Дезинфляционное влияние оказывали рост предложения ряда товаров, укрепление рубля в последние месяцы, сдержанная динамика спроса», – говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке отмечают, что в июле снижение темпа прироста цен на продовольствие носит сезонный характер. «Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло удешевление овощей и фруктов, чему способствовали рост объемов и снижение цен на импорт, а также насыщение рынка отечественной продукцией. Кроме того, замедлился рост цен на мясную и молочную продукцию при тенденции к дальнейшему увеличению объемов внутреннего производства», – пояснили в ЦБ.

«Среди непродовольственных товаров меньшими темпами дорожали легковые автомобили, строительные материалы, бытовая техника и электроника. Это стало следствием продолжающейся коррекции спроса и укрепления рубля в последние месяцы. Цены на пиломатериалы снижались благодаря увеличению предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений», – отметили в Банке России.

При этом регулятор обратил внимание, что везде, кроме Уральского федерального округа, ускорился годовой прирост стоимости услуг. «Это в большинстве регионов происходило из-за возросшего в последнее время спроса на авиаперелеты и переноса издержек в цены на авиабилеты», – подчеркнули в ЦБ.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2022 году составит 12-15%, в следующем году – 5-7% и вернется к 4% в 2024 г. По мнению ЦБ, нынешнее снижение цен не является традиционной дефляцией, а лишь коррекция после инфляционного скачка весной.

По данным Росстата, пик годовой инфляции наблюдался в апреле – 17,83%. В июле показатель замедлился до 15,1%.

Москва, Мария Соколова

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