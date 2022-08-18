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Суббота, 20 августа 2022, 10:58 мск

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«Используя силу и превосходство»: москвич, публично зарезавший своего пса, предстанет перед судом

В суд будет направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего жителя Москвы, который зарезал собственного пса во дворе многоквартирного дома. Об этом сообщила прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

«Обвиняемый в июле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте, возле подъезда жилого дома по Новомихайловскому шоссе пос. Мосрентген в г. Москве, имея умысел, направленный на жестокое обращение с животным, не соблюдая нормы нравственности, стремясь к неоправданной жестокости, используя физическую силу и превосходство, осознавая, что животное находится в беспомощном состоянии, взял собаку по кличке «Рекс» двумя руками за шею и стал душить. Затем он взял в руку нож и перерезал ей горло, а в последующем стал наносить множественные удары ножом по различным частям тела животного», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый, после того, как животное погибло, «выражая полное безразличие к содеянному», оттащил тело к мусорным контейнерам.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с обвинением по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) вскоре будет направлено в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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