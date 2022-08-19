Участник штурма Углегорской ТЭС рассказал, как ВСУ били артиллерией по своим бойцам

Украинское военно-политической командование было готово пожертвовать частью своих подразделений, чтобы удержать под контролем Углегорскую ТЭС в Донбассе. Об этом в беседе с военным корреспондентом Первого канала рассказал российский боец, участвовавший в освобождении электростанции.

По словам военного, которого авторы репортажа подписали бойцом «ЧВК Вагнера», в ответ на просьбу об эвакуации от засевших на станции украинских военных, находившаяся в тылу артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударила по им. Так киевское руководство хотело донести до подчиненных, что им нельзя отступать.

«Они запрашивали эвакуацию. После того, как с их стороны позади них произошло около четырех-пяти прилетов, об эвакуации речь больше не заходила. Им дали понять, что отход нежелателен», – рассказал он корреспонденту.

Углегорская ТЭС является одной из крупнейших в Европе. Работая на полную мощность, она способна покрыть потребности в электричестве всех близлежащих предприятий и населенных пунктов Донбасса.

По этой причине Киев приложил максимум усилий для сохранения контроля над стратегически важным объектом, создав укрепленную линию обороны. Однако российским штурмовикам из «ЧВК Вагнера» в конце июля удалось выбить противника, освободив ТЭС.

Донецк, Екатерина Попова

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