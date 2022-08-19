Освобожденные территории Украины должны войти в состав России – итоги опроса

Территории Украины, освобожденные в ходе специальной военной операции Минобороны РФ, должны войти с состав России. Такое мнение высказало более 70% читателей РИА «Новый День». В то же время каждый шестой участник голосования считает, что бывшие области соседнего государства должны стать независимыми государствами.

С 11 мая на сайте РИА «Новый День» проводился опрос по одной из резонансных тем в российском обществе – каким образом освобожденные от националистического киевского режима территории Украины будут жить в дальнейшем – войдут ли в состав России, или останутся частью другого государства. В общей сложности в голосовании приняли участие 2436 читателей.

В итоге, 70,73% проголосовавших высказались за вхождение освобожденных территорий Украины в состав России.

Вторым по популярности стал ответ, что украинские регионы должны стать независимыми государствами – так считают 16,67% участников опроса.

На третьем месте по популярности оказалось мнение, что освобожденные территории должны остаться в составе Украины на особых условиях. Так полагают 10,3% респондента.

Москва, Мария Соколова

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