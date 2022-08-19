В рамках ОДКБ: Россия и Казахстан готовятся к совместным военным учениям

Совместные учения в рамках ОДКБ готовят министерства обороны России и Казахстана. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в Сочи на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости.

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», – отметил Путин.

Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что рад возможности обсудить множество насущных вопросов двусторонней повестки в деловом и дружеском ключе. Путин отметил, что личные контакты дают дополнительный импульс развитию стратегического партнерства с Казахстаном.

В свою очередь, Токаев обратил внимание на положительную динамику в торговле между двумя странами. По его мнению, каких-либо оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет. Также казахстанский лидер сообщил, что рассчитывает на личное участие Путина в саммите СНГ.

Предыдущая встреча глав России и Казахстана состоялась в конце июня во время VI Каспийского саммита в Ашхабаде. Летом президенты провели переговоры на полях Петербургского международного экономического форума.

Москва, Андрей Дорофеев

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