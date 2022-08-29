Киллеру устроили «курс молодого бойца»: в Подмосковье раскрыто убийство 15-летней давности

Двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье по обвинению в организации и совершении убийства летом 2007 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в апреле 2007 года у одного из обвиняемых возник преступный умысел, направленный на убийство своего знакомого по причине личных неприязненных отношений. Осуществить задуманное злоумышленник предложил своему знакомому, пообещав аннулировать имевшийся перед ним долг в размере 1 миллион 500 тысяч рублей и обеспечить оказание общего покровительства со стороны криминальных структур, к которым обвиняемый имел отношение», – говорится в сообщении ведомства.

Организатор в ходе подготовки убийства нашел специалиста для обучения исполнителя навыкам владения боевой стрельбой и обращения с огнестрельным оружием. Кроме этого обвиняемый нашел человеке, который должен был идентифицировать для исполнителя личность потерпевшего.

14 июня 2007 года киллер произвел пять выстрелов в голову и туловище потерпевшего рядом с его домом в поселке Андреевка Солнечногорского района Подмосковья. После этого убийца оставил орудие преступления в салоне автомобиля, в котором находились неустановленные следствием лица, контролировавшие ход исполнения заказа, после чего скрылся с места преступления.

«Установить лицо, причастное к совершению преступления «по горячим следам» не удалось, так как убийство было совершено в условиях неочевидности. О причастности исполнителя к совершенному преступлению стало известно сотрудникам правоохранительных органов в период, когда он уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Приговором Московского городского суда фигуранту уже назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мужчина сообщил об обстоятельствах совершенного им убийства и указал на личность организатора», – добавили в Следкомитете.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий второй фигурант уголовного дела был задержан 3 февраля 2022 года в Зеленограде, где он проживал на протяжении всего времени.

Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в том, что большинство свидетелей либо отбывали наказание в исправительных колониях в разных субъектах страны, либо уже скончались, отметили в пресс-службе. Кроме того, расследованию мешала тщательная подготовка обвиняемых и применение ими навыков конспирации.

Тем не менее, следствием в ходе масштабной работы собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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