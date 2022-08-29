«Это некая иллюзия, кино»: херсонские власти опровергли наступление ВСУ на юге

Наступление украинских военных на Херсон является виртуальным – сообщения СМИ, поддерживающих киевский режим, об атакующих действиях ВСУ, не соответствуют действительности. Об этом заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Это фейк. Наступление ВСУ – это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», – сказал он.

По словам Стремоусова, фейковые заявления Киева о наступлении ВСУ усиливают желание людей прийти на референдум.

«Контрнаступление, которое уже происходит три месяца у укронацистов на Херсон, оно, наоборот, зашкаливает: все больше и больше людей, которые готовы пойти на референдум. Все эти удары по Антоновскому мосту, школам – желающих после этих ударов вернуть укронацистов все меньше и меньше. Соответственно, вырастает количество людей, которые пойдут на референдум. Чем больше обстреливают херсонскую землю, тем больше люди отвергают, это естественный процесс. Все это фейк очередной. Все больше в Херсонской области появляется сторонников пойти на референдум, влиться в состав РФ, быть субъектом РФ. Фейковые заявления усиливают желание людей закончить этот кошмар и прийти на референдум», – сказал он.

Вооруженные силы Украины второй день ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. Сегодня в украинских и зарубежных СМИ стали появляться сообщения о якобы ведущемся наступлении на этом направлении.

Москва, Андрей Дорофеев

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