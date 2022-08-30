До последнего украинца: ЕС готов поставлять Киеву оружие без ограничений

Европейский Союз готов поставлять оружие Украине без ограничения объемов и временных рамок. Об этом, как заявил сегодня на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, договорились на неформальной встрече в Праге министры обороны 27 стран Евросоюза.

«Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», – цитирует европейского чиновника ТАСС.

При этом Боррель опроверг сведения о том, что летом Украина перестала получать вооружение от стран Европы.

«Я читаю сообщения, что были сокращения, но это не так: в течение лета поток помощи продолжался и даже увеличился», – подчеркнул он.

Брюссель, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»