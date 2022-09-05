СК передал в суд дело о похищении сотрудника похоронного бюро в Подмосковье

Двое участников похищения человека, совершенного в 12 лет назад, предстанут перед судом в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в сентябре 2010 года один из обвиняемых в связи с конфликтом, возникшем по рабочим вопросам с заместителем начальника организации, оказывающей ритуальные услуги, решил совершить его похищение. Для реализации задуманного он привлек еще шесть сообщников. Совместно они дождались, когда мужчина выйдет из подъезда дома в городе Балашихе, после чего заставили его сесть в автомобиль и отвезли в помещение сауны. Там злоумышленники избили потерпевшего, а далее удерживали в помещении в течение нескольких дней. От полученных травм мужчина скончался, после чего злоумышленники перевезли его тело и закопали на территории очистных сооружений в Балашихинском районе» – говорится в сообщении ведомства.

После того как родственники потерпевшего подали заявление о его безвестном исчезновении, правоохранителям удалось задержать пятерых похитителей. Они были осуждены, а еще двоих фигурантов объявили в розыск. В течение 12 лет мужчинам удавалось скрываться от следствия.

«По инициативе управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области в июне 2022 года проведено оперативное совещание межведомственной аналитической группы по расследованию преступлений прошлых лет, в ходе которого был разработан план совместных действий для установления местонахождения лиц, совершивших преступление. Благодаря грамотно спланированному комплексу оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий 5 июня 2022 года обвиняемые были задержаны в городском округе Зарайске и городе Москве», – добавили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) передано в Балашихинский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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