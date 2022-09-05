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Понедельник, 5 сентября 2022, 18:26 мск

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Московские заправки подняли цены на высокооктановый бензин

Средние цены на бензин Аи-100 выросли за неделю на московских автозаправках на 34 копейки – до 62,19 рубля, передает «Прайм» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

Как сообщается, дизельное топливо подешевело на 2 копейки – до 54,33 рубля, а цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в среднем остались прежними – 47,87 и 53,10 рубля соответственно.

Подорожание бензина Аи-100 связано с ростом цен на АЗС «Татнефти» на 5 копеек и изменениями в расчетах для заправок ЕКА. В то же время снижение стоимости дизельного топлива обеспечено ценовой динамикой на ЕКА.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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