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Вторник, 6 сентября 2022, 14:07 мск

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Житель Москвы задержан ФСБ за попытку отправиться в украинские окопы

Сотрудники ФСБ задержали москвича, который планировал вступить в запрещенный в России за экстремизм «Правый сектор»* и принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области сообщило ТАСС. https://tass.ru/proisshestviya/15664909

«Задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор*», – сообщили в ведомстве. – В результате проведенного управлением во взаимодействии с ГУ МВД России по Москве комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Москвы, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, планировал выехать на Украину с целью участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ».

При обыске в доме задержанного обнаружены и изъяты средства связи, специальная военная экипировка, националистическая литература и символика. Он дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Мужчина заключен под стражу.

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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