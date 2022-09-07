Пассажир застрелил таксиста в Подмосковье и, оторвавшись от погони, закопал тело

В подмосковном Солнечногорском мужчина сегодня утром застрелил таксиста, и закопал труп, предварительно оторвавшись от преследовавших его госавтоинспекторов. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 7 сентября 2022 года подозреваемый ходе конфликта со своим знакомым из-за денежного долга совершил его убийство, выстрелив в потерпевшего из огнестрельного оружия. Тело погибшего мужчина поместил в багажник автомобиля. По пути следования автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые заметили часть тела погибшего. Злоумышленник постарался скрыться от правоохранителей, оторвавшись от преследования, он избавился от тела погибшего, закопав его вблизи д. Дубинино, а также избавился от орудия преступления. Несмотря на попытки скрыться, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что убийство произошло около 9 часов утра возле железнодорожной станции Солнечная. Потерпевший работал водителем такси.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, осуществляется осмотр места происшествия, а также проводится допрос подозреваемого, планируется назначение ряда экспертиз. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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