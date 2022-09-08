Инвестиции в оружие: госсекретарь США пообещал новую помощь Украине и ее соседям

Вашингтон предоставит $2,2 млрд Украине и 18 соседним государствам в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который прибыл с необъявленным визитом в Киев.

В заявлении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что Блинкен сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на $675 млн, который включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны США.

«Кроме того, сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще $2,2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая многих наших союзников по НАТО, а также других партнеров по обеспечению региональной безопасности, потенциально подверженных риску будущей российской агрессии», – заявил Блинкен.

Вашингтон, Светлана Антонова

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