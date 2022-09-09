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Пятница, 9 сентября 2022, 13:04 мск

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Совет ЕС утвердил приостановку упрощенного визового режима для россиян

Фото: ec.europa.eu

Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября после официальной публикации.

Как говорится в заявлении Совета ЕС, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Предполагается, что стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для ее оформления, а время рассмотрения запроса увеличится.

Как сообщал ранее «Новый День», ранее на текущей неделе Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение запретить въезд гражданам РФ. Ограничение вступит в силу с 19 сентября. При этом запрет касается, в том числе, тех россиян, которым были выданы шенгенские визы третьими государствами.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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