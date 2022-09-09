«Быть туристом в Европе – это привилегия»: ЕС вводит жесткие ограничения на турвизы для россиян

Евросоюз вводит строгие ограничения на выдачу туристических виз для граждан России. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон в пятницу во время визита на финско-российскую границу, сообщает финский телеканал Yle (доступ к сайту заблокирован в РФ). Еврокомиссисар находится на погранпереходе Нуйямаа (Брусничное).

По ее словам, с 12 сентября граждане РФ смогут получать краткосрочные визы для въезда в ЕС только по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Визы также будут выдавать журналистам.

«Больше нет оснований доверять русским. Быть туристом в ЕС – это не фундаментальное право россиян, это привилегия. И мы больше не хотим предоставлять эту привилегию русским», – заявила Йоханссон.

«Еврокомиссия опубликует руководство о том, как мы (страны ЕС – прим. ред.) будем действовать в будущем [в отношении виз для граждан РФ]. Для тех, кто, например, является журналистом, едет по гуманитарным соображениям или семейным обстоятельствам, все равно должна быть возможность путешествовать. Вместе с тем, с теми, у кого нет оснований для совершения поездок (в ЕС – прим. ред.), нужно быть более осторожными. Начиная с утра понедельника, у нас будет новая политика в отношении виз», – отметила она.

Ранее сегодня Совет Евросоюза окончательно одобрил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября после официальной публикации.

В заявлении Совета ЕС говорится, что на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса. Предполагается, что стоимость визы подорожает с 35 евро до 80 евро, потребуются дополнительные документы для ее оформления, а время рассмотрения запроса увеличится.

Напомним, накануне Латвия, Литва, Эстония и Польша объявили о введении запрета на въезд гражданам России. Ограничение вступит в силу с 19 сентября. При этом запрет касается, в том числе, тех россиян, которым были выданы шенгенские визы третьими государствами.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»