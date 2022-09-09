Это будет длительная война: генсек НАТО назвал условие исчезновения Украины

Украина прекратит свое существование как независимое государство, если прекратит боевые действия против России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, в этих условиях Альянс усилит свое присутствие в восточной Европе.

«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», – сказал генсек НАТО (цитата по РИА «Новости»).

Столтенберг отметил, что Альянс видит «некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом», но призывает «не заблуждаться» и готовиться «к длительной войне», наращивая поставки обмундирования и вооружений для киевского режима.

«Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы…Нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе», – заявил генсек НАТО (цитата по ТАСС).

По его мнению, если Москва одержит победу, то это будет «плохо не только для Украины, но и опасно для всех» стран НАТО. В такой ситуации, как отметил Столтенберг, Альянс размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», – подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Брюссель, Светлана Антонова

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