«Пора проснуться!..» В Госдуме настаивают на жестком зеркальном ответе блоку НАТО на Украине

На территории Украины войну с Россией ведет блок НАТО, для противодействия которому необходим жесткий зеркальный ответ по уничтожению критической инфраструктуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, необходима полная мобилизация, в том числе экономики, для чего многим чиновникам давно пора проснуться.

«Денацификация Украины без ликвидации режима Зеленского и без неоставления ни одной части Украины, где бы остались эти нацисты, невозможна. Оставим маленькую толику, ту же самую Западную Украину, – и снова придется добивать. Наши отцы и деды не случайно говорили: давить гадину в ее логове. Логово сегодня, к сожалению, вся территория Украины. И эта задача, конечно, будет выполнена. Правда в том, что цель блока НАТО заставить Россию понести военное поражение, заставить, чтобы народ возмутился. Никогда этого не будет. Никогда в истории не было и не будет никогда», – подчеркнул Миронов.

Как считает политик, на Украине сегодня идет борьба «за будущее человечества» и тылом является вся Россия. «Пора давным-давно просыпаться и особенно многим нашим чиновникам – и на местах, и в правительстве, которые все считают, что где-то там что-то происходит, а мы тут по-прежнему. Не будет так», – заявил «эсер».

При этом Миронов полагает, что России пора отказаться от добровольно взятых на себя правил воевать только с военной инфраструктурой. «Если они регулярно покушаются на целостность Запорожской АЭС, если они сознательно уничтожают всю инфраструктуру и пытаются уничтожить и ДНР, ЛНР, и на Херсонщине, Запорожье, – наверное, настала пора отвечать зеркально. Абсолютно убежден, то что совсем недавно по электроэнергетике было сделано, надо делать постоянно. Мы же с вами понимаем, откуда появляется эта военная техника, откуда вдруг такие ударные кулаки в 50 тысяч появляются? По железной дороге… И в этой связи, обязательное уничтожение критической инфраструктуры, прежде всего, железные дороги, тоннели, ключевые мосты, не все, ключевые, те пять площадок на западной границе Украины, где идет перестановка колесных пар железных дорог. Пять площадок, мы их знаем, координаты известны. Все тяговые подстанции. Потому что главная подпитка всех украинских вооруженных сил идет именно по линии железных дорог», – пояснил он.

«Идет война. Мы начинали специальную военную операцию, а сегодня идет война с блоком НАТО, который, еще раз подчеркну, использует территорию Украины для своих целей. А главная их цель – нанести поражение России. И если там некие псевдополитики на Украине уже говорят – давайте, наша цель уже не возвращение Крыма и Донбасса, а расчленение России. Перебьются! Нисколько не сомневаюсь, что победа будет за нами, но пора принимать серьезные решения», – заявил политик.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что приграничные территории РФ регулярно подвергаются нападению, в том числе, террористических, диверсионных групп. «Считаю правильным, если будет на этих приграничных территориях России введен режим контртеррористической операции со всеми вытекающими последствиями. Мы обязаны гарантировать и защитить наших граждан и вынужденных беженцев…» – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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