Московский суд вынес решение по делу умершего девять лет назад убийцы

Московский городской суд вынес решение по делу мужчины, умершего в 2013 году. Он обвинялся в серии убийств и разбойных нападений на женщин, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

В октябре 2008 года мужчина приобрел оружие и патроны к нему. В том же месяце в отделении одного из банков и обратил внимание на женщину, получившую в кассе наличные. Когда жертва села в такси злоумышленник выстрелил в нее и водителя, после чего забрал сумку с 9,1 тыс евро и мобильным телефоном. Потерпевшая скончалась на месте, водитель умер в этот же день.

Через 9 дней мужчина точно так же присмотрел жертву в другом банковском отделении и выстрелил ей в голову на улице. Женщина скончалась в больнице на следующий день. Убийца забрал ее сумку, в которой находилось более 1,2 млн рублей.

При аналогичных обстоятельствах 29 декабря 2010 года в отделении банка он увидел женщину, получившую в кассе наличные, прошел за ней в подъезд жилого дома, где выстрелил в голову потерпевшей и забрал сумку, стоимостью 950 евро с находившимися в ней кошельком стоимостью 270 евро, косметичкой стоимостью 30 тыс рублей, наличными деньгами в сумме 125 тыс рублей и 800 евро. В результате огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте.

«Причастность мужчины к указанным преступлениям установлена лишь в 2015 году, тогда как в апреле 2013 года он скончался. Представитель обвиняемого – его сын против прекращения уголовного преследования на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возражал. В сентябре 2021 года ему представлено постановление о привлечении его отца в качестве обвиняемого в совершении вышеуказанных преступлений. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд установил и признал доказанным, что указанные преступления совершены мужчиной, подлежавшим привлечению к уголовной ответственности, в связи с отсутствием основания для его реабилитации. Уголовное дело прекращено на основании п. 4 ч.1 ст. 24, п.1 ч. 1 ст. 254 УПК РФ», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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