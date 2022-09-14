Житель Подмосковья зарубил топором продавщицу булочной

Правоохранители задержали мужчину, который накануне ночью зарубил топором продавщицу булочной в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в ночные часы 13 сентября 2022 года в помещении булочной, расположенной по ул. Триумфальной г. Одинцово между подозреваемым и его бывшей сожительницей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры мужчина, приискав топор, нанес потерпевшей удар в область головы и туловища. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия. После произошедшего подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле погибшей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий мужчина был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что женщина 1978 года рождения, погибшая от рук задержанного, являлась продавщицей кафе.

Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе и орудие преступления, допрошены свидетели, осуществляется комплекс следственных действий с участием подозреваемого.

Как отметили в СК, установлено, что местный житель ранее был судим за совершение тяжкого преступления (ст. 111 УК РФ). Назначено проведение молекулярно-генетической, судебно-медицинской и биологической экспертиз. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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