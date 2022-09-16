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Воскресенье, 18 сентября 2022, 14:28 мск

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Суд в Подмосковье вынес приговор участникам заказного убийства

Суд признал двух жителей Подмосковья виновными в заказном убийстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года у одного из фигурантов уголовного дела возник умысел на убийство своего отчима, с которым у обвиняемого были личные неприязненные отношения. Для реализации преступленного умысла злоумышленник предложил своему знакомому совершить убийство мужчины, пояснив при этом, что в случае согласия тот сможет проживать в квартире, принадлежавшей отчиму обвиняемого, а также возглавить коммерческую организацию генеральным директором которой являлся его отчим», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что 30 октября того же года года организатор под заманил отчима в заранее арендованную квартиру в Ногинске, где жертву поджидал исполнитель. Когда потерпевший прибыл на место, злоумышленник нанес ему ломом-гвоздодёром множественные удары в область головы и шеи.

«Приговором Московского областного суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – сообщили в Следкомитете.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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