Банк России понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5% годовых. Как пояснил регулятор, динамика деловой активности складывается лучше, чем предполагалось в июле, однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и создают определенные риски.

Оценивая ситуацию в стране, Банк России отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. «Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», – уточнил регулятор.

Согласно прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как считает Банк России, в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают проинфляционные риски, источником которых являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям, а также ускорение потребительского кредитования.

По оценке регулятора, существенные проинфляционные риски может создать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений. «Они способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля», – отметили в ЦБ.

В то же время, как пояснил регулятор, динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России уточнил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября.

Москва, Светлана Антонова

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