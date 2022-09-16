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«Может быть и повышение»: глава ЦБ заявила о сужении шансов дальнейшего снижения ключевой ставки

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России сужается, что не исключает ее повышения на следующем заседании Совета директоров регулятора. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики необходимо, чтобы бюджетный дефицит начал сокращаться.

«Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5% годовых. С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики», – пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ обратила внимание, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу. «Проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», – отметила она.

«Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаю, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних, внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные-дезинфляционные риски», – подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, дальнейшее направление денежно-кредитной политики будет зависеть от размера бюджетного дефицита. «Мы прекрасно понимаем, что в кризисные периоды бюджетный дефицит возрастает – нужно профинансировать многие расходы антикризисного характера и структурной перестройки экономики. Но, тем не менее, мы ожидаем, что (для понижения ключевой ставки) бюджетный дефицит должен в долгосрочном плане сокращаться», – заключила глава Банка России.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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