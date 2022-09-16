Боявшуюся идти к врачам жительницу Подмосковья избавили от 10-килограммовой опухоли

В подмосковном Пушкино врачи удалили 10-килограммовую миому у пациентки, которая полтора десятка лет боялась оперироваться. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новообразование достигло таких размеров именно из-за того, что пациентка, зная о своем диагнозе, постоянно откладывала хирургическое вмешательство, отметили медики.

«Скорее всего, здесь была проблема психологического характера. Женщина боялась операции, но нам удалось ее убедить. Правда, не с первого раза. Но ведь помимо того, что это очень тяжело и неудобно, любая опухоль ничего хорошего не несет. А если еще учесть, что большой считается опухоль, соответствующая матке 11-12 недель беременности, то у нашей пациентки была просто гигантская опухоль – около 40 недель. Плюс у нее были кровотечения, так как матка такой нагрузки уже не выдерживала», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Московской областной больницы Елена Габасова.

В результате проведенной операции гигантская миома была удалена. Вмешательство длилось около полутора часов. Проведенные исследования показали, что новообразование было доброкачественным.

«Такие образования могут препятствовать нормальной работе почек, способствовать развитию инфекционно-воспалительных заболеваний. Также может быть нарушена работа пищеварительной системы. И, к тому же, они могут нести опасность онкологии. Хочу напомнить всем женщинам, что раз в год, это при отсутствии патологий и заболеваний, гинеколога надо посещать в любом случае. Если вы наблюдаетесь по какому-либо гинекологическому заболеванию, то с той регулярностью, которую рекомендует врач. И если специалист настаивает на операции, к этому надо отнестись со всей серьезностью, и не затягивать время», – добавила специалист.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана, добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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